Самым популярным электрокаром как среди новых авто, так и бывших в употреблении, стал NISSAN Leaf.

В сентябре в Украине были зарегистрированы 145 новых и 748 бывших в эксплуатации автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), таким образом, был установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в августе текущего года, когда украинские номера получили 144 новых BEV.

По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза, а на машины с пробегом - на 18%.

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Самым популярным электрокаром среди новых авто стал NISSAN Leaf - в сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых машин этой марки.

Второй результат продемонстрировал HYUNDAI Ioniq — 12 регистраций. Третьим по популярности стал электрический NISSAN Sylphy - 11 регистраций.

На четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan, в зачете которых по 10 регистраций. Замыкают ТОП-5 сентябрьского рынка новых электромобилей также две модели: BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Самым востребованным электромобилем с пробегом остается NISSAN Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк. На втором месте TESLA Model 3 — 95 регистраций. Третье место у RENAULT Zoe — 48 регистраций. Четвертым по популярности стал VOLKSWAGEN е-Golf — 39 шт.

Также в пятерку лидеров попал CHEVROLET Bolt, за месяц 37 подержанных электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.

Всего за 9 месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88% против 92% годом ранее.

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Автор: Екатерина Жирий