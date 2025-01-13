Эти автомобили довольно часто сталкиваются с поломками, предупреждают эксперты.

Для многих водителей надежность является довольно важным критерием при выборе автомобиля. Тем не менее производители не всегда уделяют этому должного внимания.

Эксперты портала What Car? назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.

Рейтинг был составлен совместно со страховой компанией MotorEasy. Тысячи британских водителей рассказали экспертам об опыте эксплуатации компактных автомобилей и поломках, которые возникали у их моделей за последний год.

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Всего в рейтинг вошли три автомобиля в возрасте до пяти лет, которые эксперты признали самыми ненадежными. У этих моделей чаще всего возникают поломки.

ТОП-3 самых ненадежных компактных авто с пробегом:

Seat Ibiza (2017 год - наше время) Fiat 500 Hybrid (2008 год - наше время) Opel/Vauxhall Corsa (с 2014 по 2019 год)

Seat Ibiza пятого поколения оказался самым ненадежным автомобилем в рейтинге. Эксперты отметили, что наиболее распространенной проблемой модели является информационно-развлекательная система.

Многие поломки, о которых владельцы Seat Ibiza сообщили экспертами, оказались незначительными, но только 74% ремонтных работ были выполнены бесплатно.

Fiat 500 Hybrid с "мягкой" гибридной силовой установкой также оказался очень ненадежным автомобилем. Помимо этого эксперты раскритиковали эту модификацию за низкую плавность хода и низкую мощность.

Чаще всего у Fiat 500 Hybrid выходили из строя детали, связанные с электроникой и выхлопной системой. Также владельцы модели жаловались на проблемы, которые возникали с кондиционером и коробкой передач.

Тройку "лидеров" антирейтинга замыкает Opel/Vauxhall Corsa. Эксперты похвалили эту модель за низкую стоимость и практичность, но надежность этого автомобиля вызывает вопросы.

Владельцы Opel/Vauxhall Corsa рассказали экспертам, что чаще всего у их автомобилей выходили из строя детали, связанные с тормозной системой, двигателем, электроникой и подвеской.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперты назвали 10 автомобилей с самым большим расходом топлива в реальных условиях. Для этого были проведены испытания в лабораторных условиях.

Кроме того, эксперты выделили самые ненадежные бензиновые автомобили. Владельцы этих моделей рискуют получить огромные счета за ремонт.

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