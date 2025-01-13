Для многих водителей надежность является довольно важным критерием при выборе автомобиля. Тем не менее производители не всегда уделяют этому должного внимания.
Эксперты портала What Car? назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.
Рейтинг был составлен совместно со страховой компанией MotorEasy. Тысячи британских водителей рассказали экспертам об опыте эксплуатации компактных автомобилей и поломках, которые возникали у их моделей за последний год.
Всего в рейтинг вошли три автомобиля в возрасте до пяти лет, которые эксперты признали самыми ненадежными. У этих моделей чаще всего возникают поломки.
ТОП-3 самых ненадежных компактных авто с пробегом:
- Seat Ibiza (2017 год - наше время)
- Fiat 500 Hybrid (2008 год - наше время)
- Opel/Vauxhall Corsa (с 2014 по 2019 год)
Seat Ibiza пятого поколения оказался самым ненадежным автомобилем в рейтинге. Эксперты отметили, что наиболее распространенной проблемой модели является информационно-развлекательная система.
Многие поломки, о которых владельцы Seat Ibiza сообщили экспертами, оказались незначительными, но только 74% ремонтных работ были выполнены бесплатно.
Fiat 500 Hybrid с "мягкой" гибридной силовой установкой также оказался очень ненадежным автомобилем. Помимо этого эксперты раскритиковали эту модификацию за низкую плавность хода и низкую мощность.
Чаще всего у Fiat 500 Hybrid выходили из строя детали, связанные с электроникой и выхлопной системой. Также владельцы модели жаловались на проблемы, которые возникали с кондиционером и коробкой передач.
Тройку "лидеров" антирейтинга замыкает Opel/Vauxhall Corsa. Эксперты похвалили эту модель за низкую стоимость и практичность, но надежность этого автомобиля вызывает вопросы.
Владельцы Opel/Vauxhall Corsa рассказали экспертам, что чаще всего у их автомобилей выходили из строя детали, связанные с тормозной системой, двигателем, электроникой и подвеской.
Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты
Ранее эксперты назвали 10 автомобилей с самым большим расходом топлива в реальных условиях. Для этого были проведены испытания в лабораторных условиях.
Кроме того, эксперты выделили самые ненадежные бензиновые автомобили. Владельцы этих моделей рискуют получить огромные счета за ремонт.