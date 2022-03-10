10 марта в Сумской области действует 3 "зеленых коридора".

Российские войска с первого дня войны 24 февраля активно обстреливают и бомбят ракетами населенные пункты Сумской области. 10 марта в Сумской области удалось организовать 3 гуманитарных коридора в Полтаву при помощи "Красного креста". К сожалению, из некоторых населенных пунктов, таких как Ахтырка и Лебедин, оккупанты не позволяют эвакуироваться.

Для эвакуации будут поданы автобусы и поезда, также можно выехать на своем транспорте. Весь эвакуационный транспорт бесплатный. В первую очередь смогут уехать люди с инвалидностью, беременные женщины и женщины с детьми, пожилые люди.

Режим тишины на маршрутах эвакуации будет действовать с 09:00 до 21:00. Эвакуация началась в 10:00. Переселенцы могут остаться в Полтаве, где им предоставят еду и жилье, а могут уехать в западные регионы Украины. Жителям, которые остаются в городе, доставят продукты питания и медикаменты.

Маршруты эвакуации из Сум 10 марта

Первый маршрут эвакуации: Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

В 14:00 будет подано 36 автобусов для эвакуации. Место подачи автобусов: Памятник "Алеше" на улице Герасима Кондратьева. Выехать также можно на своем транспорте. Из Лубнов будут организованы поезда.

Второй маршрут эвакуации: Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Третий маршрут эвакуации: Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Напомним, эвакуация людей из Сум в Полтаву началась 8 марта. 9 марта из Сум удалось эвакуировать более 40 тысяч человек.