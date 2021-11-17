Общая протяженность автомобильных дорог государственного значения составила 46733,4 км.

Кабинет министров утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время сегодняшнего заседания правительства.

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В перечень вошли 28 международных автомобильных дорог протяженностью 9331,1 км, 31 национальная автомобильная дорога протяженностью 7177 км, 77 региональных автомобильных дорог протяженностью 9046,9 км, 470 территориальных автомобильных дорог протяженностью 21178,4 км.

Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог государственного значения составила 46733,4 км.

Постановление было принято с условием доработки в связи с формированием территориальных общин.

Управление автомобильными дорогами общего пользования:

В начале ноября правительство обновило положение о Министерстве инфраструктуры и дополнило задачи министерства функцией по управлению автомобильными дорогами общего пользования.

Автор: Дмитрий Шварц