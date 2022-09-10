С начала вторжения РФ зафиксировано 245 попыток подкупа пограничников, во время которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 3,8 миллиона гривень.

С начала военного положения в Украине пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тысяч мужчин, которые подлежат призыву.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что более 5,6 тысячи из этих нарушителей остановлены вне пунктов пропуска. Остальные пытались пройти паспортный контроль. Так, с начала полномасштабной войны зафиксировано 245 попыток подкупа пограничников. Общая сумма предложенных взяток составила более 3,8 миллиона гривень.

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Помимо этого, начато более 1450 уголовных производств, из которых:

за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины – более 270;

за подделку документов и использование поддельных документов – 1160;

за уклонение от призыва – 17.

Как известно, во время военного положения мужчины - граждане Украины (кроме некоторых категорий) не могут покидать ее территорию. Недавно военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября.

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