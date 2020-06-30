Украинцы с начала года ввезли в страну иномарок на $1,2 миллиарда

Наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из США - на сумму 268,3 миллиона долларов.

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-мае 2020 года составил 1,21 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из США - на сумму 268,3 миллиона долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 228,7 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров Германия с результатом 200,2 миллиона долларов.

Также в Таможенной службе сообщили, что в январе-мае Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,744 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Германии и Кении.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2019 году составил 3,6 миллиарда долларов

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