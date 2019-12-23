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Украинцы в этом году купили иномарок на $3,2 миллиарда

11:44, 23 декабря 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 632 миллиона долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

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Теги: #импорт авто#продажи автомобилей