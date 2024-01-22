Кабинет министров утвердил проект многолетних санкций против транспортного сектора России.

Кабинет министров на заседании 19 января одобрил предложения по новым секторальным санкциям против России. Они предусматривают 50-летний запрет практически на любое транспортное сообщение с Россией, говорится в распоряжении.

Проект санкций предусматривает:

запрет прямого воздушного сообщения, в том числе использование воздушного пространства Украины, для всех воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых являются российские компании или другие компании с российскими владельцами;

запрет въезда автомобилей, зарегистрированных в России;

запрет въезда на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах российских вагонов или локомотивов;

запрет следования по внутренним водам Украины всех российских судов и других судов, которые заходили в оккупированные украинские порты.

Украина не будет признавать документы моряков, выданные Россией на оккупированных территориях, и запретит работать на украинских судах гражданам России.

Видео дня

Транспортные санкции ЕС против России

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам России запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.

29 сентября 2023-го в Литве владельцев машин с российскими номерами обязали вывезти транспортные средства из страны.

Вас также могут заинтересовать новости: