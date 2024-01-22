Кабинет министров на заседании 19 января одобрил предложения по новым секторальным санкциям против России. Они предусматривают 50-летний запрет практически на любое транспортное сообщение с Россией, говорится в распоряжении.
Проект санкций предусматривает:
- запрет прямого воздушного сообщения, в том числе использование воздушного пространства Украины, для всех воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых являются российские компании или другие компании с российскими владельцами;
- запрет въезда автомобилей, зарегистрированных в России;
- запрет въезда на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах российских вагонов или локомотивов;
- запрет следования по внутренним водам Украины всех российских судов и других судов, которые заходили в оккупированные украинские порты.
Украина не будет признавать документы моряков, выданные Россией на оккупированных территориях, и запретит работать на украинских судах гражданам России.
Транспортные санкции ЕС против России
10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам России запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.
29 сентября 2023-го в Литве владельцев машин с российскими номерами обязали вывезти транспортные средства из страны.