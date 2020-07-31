С понедельника в Луцке и Тернополе поезда останавливаться не будут

Пассажирам, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя, вернут полную стоимость билетов.

С понедельника, 3 августа, «Укрзализныця» временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ужесточением карантинных мер.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», такое решение принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Так, указанное ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

«Остановка на указанных станциях будет возобновлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе», - говорится в сообщении.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в/из Луцка и Тернополя, вернут полную стоимость билетов.

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