Водителей предупредили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

В Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. Также водителей предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Читайте такжеИз-за гололеда Киев сковали пробки: ситуация на столичных дорогах в пятницу утром (карта)Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

Так, водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.

Напомним, в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - травмировались.

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Автор: УНИАН