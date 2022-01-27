Франция сможет помочь Украине с реализацией проектов, которые воплощаются в жизнь в том числе по программе Зеленского, отметил министр инфраструктуры.

Украина и Франция работают над общими проектами, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную и финансовую сеть. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам встречи с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мэром.

По словам Кубракова, Франция сможет помочь Украине с реализацией проектов, которые реализуются в том числе по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Речь идет об обновлении парка грузовых электрических локомотивов для "Укрзализныци", строительстве концессионных дорог и формировании флота для национальной авиакомпании.

"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, которые предполагают не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства", – написал глава Мининфраструктуры.

Как отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, французско-украинское сотрудничество возможно по нескольким направлениям. В частности, касательно вовлечения Airbus в процесс создания национального авиаперевозчика, а также переоборудования пассажирских самолетов этой французской компании в грузовые на базе ГП "Антонов".

Кроме того, УЗ в рамках подписанного межправительственного соглашения должна получить 130 локомотивов производства компании Alstom. Планируется также реализовать общие проекты в области ядерной энергетики – для этого уже налажено сотрудничество между Энергоатомом и Electricité de France.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что по инициативе главы государства в Украине появится первый государственный авиаперевозчик – Ukrainian National Airlines.