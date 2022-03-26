"Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.
"Я бы сказал, что не количество поездов уменьшилось, а количество людей, которых мы вывозим. Поэтому сейчас в поездах свободнее и комфортнее немножко. Мы переформатируем наши поезда - мы их сейчас направляем больше в небольшие города, больше в города, в которые подвозят автобусами наших граждан, чтобы сделать двухступенчатый эвакуационный коридор, там, где есть зеленые гуманитарные коридоры, и фокусируемся на более сложных эвакуационных схемах", - сказал он.
Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в Украину. Сперва враг бомбил военные объекты, а затем и мирные населенные пункты, в том числе Киев, Чернигов, Харьков, Херсон и Мариуполь.
Жители населенных пунктов, в которых начались боевые действия, массово покидали свои дома. "УЗ" организовала бесплатные эвакуационные поезда.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 21 марта сообщил, что в нашем государстве уже 11-12 млн человек стали вынужденными внутренними переселенцами.
Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.