В "УЗ" сообщили об уменьшении количества эвакуированных украинцев.

"Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"Я бы сказал, что не количество поездов уменьшилось, а количество людей, которых мы вывозим. Поэтому сейчас в поездах свободнее и комфортнее немножко. Мы переформатируем наши поезда - мы их сейчас направляем больше в небольшие города, больше в города, в которые подвозят автобусами наших граждан, чтобы сделать двухступенчатый эвакуационный коридор, там, где есть зеленые гуманитарные коридоры, и фокусируемся на более сложных эвакуационных схемах", - сказал он.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в Украину. Сперва враг бомбил военные объекты, а затем и мирные населенные пункты, в том числе Киев, Чернигов, Харьков, Херсон и Мариуполь.

Жители населенных пунктов, в которых начались боевые действия, массово покидали свои дома. "УЗ" организовала бесплатные эвакуационные поезда.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 21 марта сообщил, что в нашем государстве уже 11-12 млн человек стали вынужденными внутренними переселенцами.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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