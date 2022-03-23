В среду поздно вечером, в частности, из Одессы в Ужгород отправится дополнительный рейс.

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта.

Об этом говорится в сообщении "УЗ" в Telegram.

Как будут курсировать эвакуационные поезда 23 марта - график

Киев, вокзал "Дарница":

8:00 - "Интерсити +" Киев - Львов; 17:00 - "Интерсити+" Киев - Львов.

Харьков:

8:00 - "Интерсити+" Харьков - Львов, 11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск, 15:00 - "Интерсити+" Харьков - Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №279/278 Краматорск - Львов; 16:00 - №285/284 Краматорск - Львов.

Отмечается, что дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около полуночи на сайте "Укрзализныци".

Напомним, Россия 24 февраля рано утром ворвалась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные населенные пункты, в том числе - Киев, Харьков, Чернигов, Херсон и Мариуполь.

Жители населенных пунктов, в которых начались боевые действия, массово покидали свои дома. "УЗ" организовала бесплатные эвакуационные поезда на запад нашей страны.

21 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в украинском государстве уже 11-12 млн человек стали вынужденными внутренними переселенцами.

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