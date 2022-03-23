"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на среду, 23 марта.
Об этом говорится в сообщении "УЗ" в Telegram.
Как будут курсировать эвакуационные поезда 23 марта - график
Киев, вокзал "Дарница":
- 8:00 - "Интерсити +" Киев - Львов;
17:00 - "Интерсити+" Киев - Львов.
Харьков:
- 8:00 - "Интерсити+" Харьков - Львов,
11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,
15:00 - "Интерсити+" Харьков - Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
- 13:00 - №279/278 Краматорск - Львов;
16:00 - №285/284 Краматорск - Львов.
Отмечается, что дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около полуночи на сайте "Укрзализныци".
Напомним, Россия 24 февраля рано утром ворвалась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные населенные пункты, в том числе - Киев, Харьков, Чернигов, Херсон и Мариуполь.
Жители населенных пунктов, в которых начались боевые действия, массово покидали свои дома. "УЗ" организовала бесплатные эвакуационные поезда на запад нашей страны.
21 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в украинском государстве уже 11-12 млн человек стали вынужденными внутренними переселенцами.