Если 'Укрзализныця' продолжит повышать тарифы на грузы, она потеряет клиентов, - химики

Сейчас компания имеет другие пути для обеспечения финансовой стабильности, и они не несут для УЗ риск потерять клиентов - в отличие от тарифной политики в сфере грузоотправлений.

Укрзализныця даже не пытается предоставить экономическое обоснование своих тарифов, и не работает над улучшением услуг - компания просто пользуется своим монопольным положением. Но при таком подходе компания рискует потерять клиентов, которые начнут переходить на альтернативные виды перевозок, в частности автотранспорт. Об этом заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко, комментируя инициативу УЗ повысить на 37% тариф на грузовые перевозки.

"Повышение тарифов является нецелесообразным. Мы не видим экономических оснований для повышения тарифов. Укрзализныця - это естественный монополист, и если естественный монополист повышает цены, он должен сказать, почему он это делает. В компании не использованы капитальные вложения, инвестиции. То есть, они не развиваются, а просто собирают деньги с грузоотправителей", - говорит Гольченко.

Он также подчеркнул, что сейчас компания имеет другие пути для обеспечения финансовой стабильности, и они не несут для УЗ риск потерять клиентов - в отличие от тарифной политики в сфере грузоотправлений.

Видео дня

"Если пассажирские перевозки убыточны, то может там стоит пересмотреть тарифы? Возможно, стоит пересмотреть внутренние расходы. Необязательно повышать тарифы там, где есть платежеспособный клиент, потому что он же платежеспособный до определенной степени. А потом он перейдет на автотранспорт. Зерновики уже об этом предупредили. Поэтому мы говорим: нет целесообразности в повышении тарифов", - резюмировал Гольченко.

Как известно, Укрзализныця предлагает повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.

Напомним, на днях Кабмин упростил процедуры, и теперь Укрзализныця сможет наконец продавать металлолом и щебень, которые больше года накапливались на складах. По оценкам, это даст ей дополнительно 2 млрд грн.