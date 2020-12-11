Автомобили имеют довольно незамысловатый внешний вид, но это является их преимуществом, ведь детали для них проще производить.

Стартап Bollinger Motors, основанный в Нью-Йорке, занимается разработкой универсальной платформы для электрических грузовиков. Осенью 2018 года компания представила электрокроссовер Bollinger B1, а также электропикап Bollinger B2.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Автомобили имеют довольно незамысловатый внешний вид, но это является их преимуществом, ведь детали для них проще производить. Да и многих покупателей может привлечь такая брутальность, глядя на популярность Tesla Cybertruck", - говорится в сообщении.

Компания несколько раз откладывала старт производства Bollinger B1 и Bollinger B2. Одной из причин является стартовая цена в 125 тысяч долларов. Не каждый решится выложить такую сумму за электромобиль от не очень известного стартапа. Тем не менее Bollinger Motors опубликовала обновленный дизайн своих электромобилей и позволяет оформить предзаказ на них на своем сайте.

Технические характеристики электромобилей

два электромотора мощностью 614 л.с.

крутящий момент 905 Нм

разгон от 0 до 60 миль/час за 4.5 секунды

максимальная скорость 160 км/час

клиренс 15 дюймов

полезная нагрузка до 2359 кг

буксировочная способность до 3401 кг

емкость аккумуляторов 142 кВт-ч

Чтобы оформить предзаказ на Bollinger B1 или Bollinger B2, необходимо сделать депозит на сумму 1 тысяча долларов на сайте компании. Впрочем, конкретной даты начала производства электромобилей пока нет.

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Автор: УНИАН