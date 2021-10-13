Для большинства украинцев подписание Украиной и Евросоюзом соглашения об "открытом небе" - это победа.

Об этом заявил лидер партии "Украина - наш дом" Борис Колесников в эфире программы "Важное" на телеканале НАШ.

"Данное соглашение парафировали ещё в 2013 году и Украина ждала его подписания, так как решался британо-испанский спор о принадлежности Гибралтара. И , безусловно, подписание данного соглашения- это заслуга всех правительств, начиная с 2010 года, включая сегодняшнее", - заявил политик.

Хотя при этом, Борис Колесников, подчеркнул тот факт, что данное Соглашение об общем авиационном пространстве похоронит программу Президента о создании отечественной авиакомпании, на отечественном авиафлоте.

"Чудес не бывает. Для того, чтобы открыть рынок украинских самолетов мы должны их отдавать в лизинг. Именно для этого в 2011 году мы организовали государственную лизинговую компанию "Антонов Финанс", ставка которого была равна 2%. Если мы говорим в целом о развитии авиастроения, то мы должны выйти с мировыми правилами и наша сила в транспортной авиации. Украинские транспортные самолёты, безусловно, одни из лучших в мире. А вот что касается пассажирских судов- здесь есть ещё над чем работать",- подчеркнул лидер партии "Украина - наш дом" Борис Колесников.

Автор: Иван Бойко