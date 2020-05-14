Криклий объяснил, почему правительство не спешит с запуском межобластного сообщения

По словам министра инфраструктуры, все сроки восстановления сообщения его ведомство будет принимать совместно с Министерством здравоохранения.

Только со второго этапа в стране восстановится внутриобластное и межобластное сообщение, ведь это может повлиять на развитие эпидемии в стране.

Об этом в эфире Сниданка с 1+1 рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает ТСН.

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"Это миграция между городами и областями. Понятно, что это может больше влиять на развитие эпидемиологической ситуации, и о сдерживании каких-то показателей уже речи не будет", – подчеркнул министр.

По словам Криклия, все сроки восстановления сообщения его ведомство будет принимать совместно с Министерством здравоохранения.

"Дата будет, исходя из рекомендаций Минздрава. Если они принимают 22 мая (предварительная дата окончания карантина – ред.), значит мы начинаем от 22, далее - через десять дней, потому что именно каждые десять дней дополнительные ограничения снимаются", – подчеркнул министр Владислав Криклий.

По его словам, тоже самое касается и восстановления регулярного международного автобусного сообщения и железной дороги.

Глава Мининфраструктуры сообщил, что свои рекомендации Минздрав должен дать уже до конца этой недели.

Ранее Криклий рассказал о намерениях изменить модель общественного транспорта в Украине.