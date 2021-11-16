Украинский пилот и авиаконструктор Юрий Яковлев, основавший в 1991 году в Украине компанию "Аэропракт", рассказал о своих изобретениях – сверхлегких самолетах или так называемых ультралайтах, которые сегодня пользуются популярностью во всем мире.

Интервью с известным украинским изобретателем содержится на YouTube-канале проекта "Робимо українське", запуск которого компания "Метинвест" приурочила к своему пятнадцатилетию.

""Аэпропракт 40" – это наша гордость. В 2018 году сделан для участия в соревновании. Две золотые медали и пять мировых рекордов. В октябре 2018 года мы слетали два полета, и мы установили два рекорда. Во-первых, такую дальность по треугольнику до этого ультралайты не летали. Предыдущий рекорд – 800 километров, мы пролетели 1000 километров. Еще мы установили рекорд - скорость на 1000-километровом замкнутом маршруте, которого просто не было до этого", - рассказал Яковлев.

Как сообщается в видеосюжете, вес каждого ультралайта, производимого компанией "Аэропракт" не превышает 400 килограммов. Максимальная скорость, достигаемая сверхлегкими летательными аппаратами составляет 200 километров в час, а протяжность полета – 1,5 тысячи километров. Стоит такое чудо техники около 55 тысяч евро.

"Наши самолеты используются очень часто, как летная парта во многих летных школах нашей планеты. И они пользуются успехом, потому что они безопасны, они недорогие в обслуживании и эксплуатации", - поделился своими успехами авиаконструктор.

На сегодня компания "Аэропракт" производит 5% от объема мирового рынка сверхлегких самолетов, а в течение года в небо в мире поднимается почти 80 ультралайтов украинского производства.

"Особенность самолета нашей марки – это очень большое остекление. В редких самолетах дверь вся остеклена. То есть, когда сидишь, то внутри кабины, фактически, имеешь круговой обзор", - добавил Яковлев.

За время своей работы компания "Аэропракт" выпустила более 1150 ультралайтов. Сейчас в компании работает около 80 сотрудников, которые собирают каждый новый самолет как конструктор, выполняя почти всю роботу вручную. При этом, украинские ультралайты, по словам Яковлева, очень безопасны.

"Перед нами самолет "Аэропракт 32L". Двигатель впереди. Винт, кстати, украинского производства. Двухместная кабина. Для безопасности в него установлена спасательная система на весь самолет. То есть, в случае какой-то опасности, типа столкновения в воздухе, она может применяться. Отказ двигателя не является какой-то опасной аварийной ситуацией. Скорости посадочные очень маленькие, и поэтому даже на вес можно сесть и спасти себя", - представил авиаконструктор одну из моделей своей компании.

При описании сверхлегких самолетов Яковлев называет их "игрушками для взрослых", сравнивая с водными мотоциклами. Однако из-за сложностей в использовании этих игрушек (таких как необходимость где-то базировать самолет и получения пилотского свидетельства), основная доля украинских ультралайтов – экспортируется за рубеж, а в Украине сверхлегкие самолеты только обретают популярность.

Среди самых активных покупателей украинских ультралайтов – австралийцы, кроме того, половина произведенных в Украине ультралайтов "обосновалась" в странах ЕС. Также активными импортерами являются Аргентина, Бразилия и Чили.

"Авиационная отрасль, особенно в области легкой авиации, достаточно развитая. У нас хороший потенциал талантливых, молодых и не очень молодых авиационных специалистов. Мы делаем хорошую технику, продаем ее за рубеж. И мы гордимся тем, что мы "робимо українське"", - подытожил Яковлев.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, архитектора Сергея Махно, а также звезды украинского баскетбола Дмитрия Кривенко.