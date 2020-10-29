В следующем году "Укравтодор" планирует отремонтировать 6,8 тысячи километров дорог.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дороги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава агентства Александр Кубраков в ходе онлайн-презентации программы государственно-частного партнерства.

"Программа на 2020 год предусматривает ремонт 4 тысяч километров дорог. В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6,8 тысячи километров дорог", - сказал он.

Что этому предшествовало

Украина планирует привлечь в ближайшие годы более 9 миллиардов долларов частных инвестиций в рамках реализации представленной сегодня, 29 октября, программы государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Программа будет реализовываться в три фазы. В рамках первой будет передано в концессию 6 пилотных участков дорог, на развитие которых будет инвестировано около 2 миллиардов долларов частных инвестиций.

В рамках второй и третьей фазы, реализация которых должна стартовать в 2023-2024 годах, следующие 15 и более проектов будут переданы в концессию, с помощью которой Украина планирует привлечь свыше 7 миллиардов долларов.

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец