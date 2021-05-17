В ближайшее время появится возможность получить изготовленные водительские удостоверения прямо на дом.

Мобильное приложение «Дія» запускает услугу по замене водительского удостоверения.

Об этом во время Diia Summit Spring 2021 в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация» сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

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«Вам не надо будет ходить в сервисный центр или Центр предоставления админуслуг и подавать заявление. Вам только нужно будет иметь свой мобильный телефон, ID-карту, и вы сможете заказать это прямо дома, не вставая из-за своего стола», - сказал он.

По словам Гончарова, в ближайшее время появится возможность получить изготовленные водительские удостоверения прямо на дом.

«Дія 2.0»: что необходимо знать

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0».

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, студенческим билетам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Дмитрий Шварц