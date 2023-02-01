Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в "Дие", как и раньше.

С 1 февраля в Украине приостанавливают рассылку штрафов за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дия". Это связано с тем, что Нацполиция дорабатывает систему штрафов по автофиксации.

Как сообщили в пресс-службе "Дии", штрафы несколько дней не будут поступать в приложение:

"Сегодня оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые будут зависеть от места правонарушения. Это означает, что средства теперь будут поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше".

Как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в "Дие", как и раньше. Даже те, которые украинцы получат в период, пока сервис недоступен. По оценкам специалистов МВД, на возобновление работы надо несколько дней.

Штрафы за нарушение ПДД в "Дие"

Напомним, в приложении "Дия" водитель получал push-уведомления, как только камеры фиксировали автонарушение на дороге. Нарушитель мог оплатить штраф в несколько кликов.

В "Дие" также можно просмотреть историю штрафов за период, когда услуга была недоступна.

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