Должны заработать 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

С 16 мая на автомобильные дороги ряда украинских городов вернется фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины в своем Telegram-канале.

"Война внесла много корректив в нашей привычной жизни. С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала, доказала свою эффективность и сейчас готова вернуться к работе.

Так, с 16 мая приборы фиксации заработают на автомобильных дорогах Киева, Белой Церкви, Винницы, Кривого Рога, Сум, Житомира, Хуста, Мукачева, Ивано-Франковска, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Кропивницкого, Одессы, Кременчуга, Черкасс, Черновцов, Чернигова, Луцка, Львова, а также Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской областей.

"Сейчас заработают 128 камер, которые расположены в 20 городах и 10 областях", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, с 16 мая в Киеве возобновляют оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

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