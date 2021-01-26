Отмечается, что за 9-12 месяцев соискатели пройдут обучение по управлению одним из типов поездов компании, после чего они будут работать машинистами поездов.

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опубликовал объявление на украинском языке, в котором говорится о поиске работников на должность стажера машиниста поезда немецкой компании.

Читайте такжеИз-за коронавируса немецкая железная дорога несет многомиллиардные убыткиСоответствующее объявление размещено на сайте компании.

Отмечается, что за 9-12 месяцев соискатели пройдут обучение по управлению одним из типов поездов компании, после чего они будут работать машинистами поездов.

Согласно объявлению, претендент должен быть старше 21 года, владеть немецким языком на уровне не ниже B1, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование (желательно признанное Немецкой торговой палатой).

Обучение будущих специалистов будет проходить в Берлине или Лейпциге.

Компания также обещает содействие в переезде в Германию, компенсационный пакет и бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости в Deutsche Bahn.

Сообщается, что после успешного завершения обучения трудоустроенный специалист будете отвечать за эксплуатацию поездов компании, проведение частых проверок систем поезда для выявления любых проблем, а также будет принимать меры для восстановления его нормальной работы.

Что этому предшествовало

В феврале 2020 года акционерная компания "Укрзализныця" с целью своего реформирования подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH.

Согласно меморандуму, на первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании.

Справка УНИАН

Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы.

Ежегодно перевозит 4,6-4,8 миллиарда пассажиров и 270-290 миллионов тонн грузов.

В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий.

Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.

Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 миллиарда евро, EBITDA – 4,7 миллиарда евро, прибыль - 542 миллиона евро.

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Автор: Павел Степанец