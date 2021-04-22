Чиновники согласились с рядом предложений, но конкретику не предоставили.

Журналист из Дании Йоханнес Вамберг Андерсен, который ранее прославился мытьем грязного окна в вагоне поезда "Укрзализныци", сумел понаблюдать за процессом подготовки подвижного состава к рейсам.

Как пишет "Страна", датчанину провели экскурсию и устроили показательную уборку вагона. На мероприятие, помимо журналиста, позвали руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры объяснил, почему в украинских поездах до сих пор нет охраны

Журналист предложил украинским чиновникам выделить 20% дорожного фонда из проекта "Большая стройка" на улучшение железнодорожной инфраструктуры. А Криклий даже инициировал создание онлайн-системы, где пассажиры смогут узнать дату мытья каждого вагона. По словам Андерсена, на все предложения и замечания чиновники говорили "да-да", но без конкретики.

"Хотя у меня было конкретное предложение: докупить "головки" к поездам Хюндай. Но Перцовский сказал, что это слишком дорого. А как иначе? Для реформы нужна политическая воля на высшем уровне, даже выше министра инфраструктуры. В железную дорогу государство должно вкладывать деньги", - считает он.

После этого перед иностранцем показательно вымыли вагон поезда: на глазах Андерсена четыре сотрудницы "Укрзализныци" занялись генеральной уборкой.

"Этот акт показательной уборки был заранее запланирован. Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста. Это традиционно для стран СНГ: женщины несут на себе бремя тяжелого физического труда. Они пришли со спецшвабрами и помыли передо мной один вагон поезда вручную. Мол, это такая весенняя уборка. У них нет закрытого отапливаемого помещения, поэтому, я так понял, что зимой вагоны вообще не моются. Когда температура ниже 5 градусов. Это было такое косвенное объяснение, почему тот самый вагон, который я мыл, был грязным. Но я ездил на этом поезде много раз - вагоны грязные всегда: и весной, и зимой, и летом", - сообщил Андерсен.

Читайте такжеУкрзализныця возобновляет полноценное сообщение с Закарпатьем: перечень маршрутов

По словам журналиста, даже сам министр инфраструктуры Криклий остался недоволен качеством уборки. Оказалось, что даже после мойки вагон остается грязным.

"Министр провел рукой по желтой полосе на вагоне - она так до конца и не отмылась. Вагон даже после уборки остается грязным. Криклий сказал, что надо поменять технологию мытья, отчитывал подчиненных", - вспоминает Андрерсен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован