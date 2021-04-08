Мужчина купил для этого швабру.

Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен собственноручно помыл окно вагона поезда "Укрзализныци".

Читайте такжеАэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр"Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Убирать УЗ непросто, но это нужно сделать, да?" - написал Андерсен.

В комментариях мужчина отметил, что обычно использует для этого салфетки, но на этот раз купил швабру.

По словам иностранца, ему пришлось долго скрести, чтобы отмыть "древнюю" грязь с окна.

"Opstandelse" - Glædelig påske! "Resurrection" - happy Easter! Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right? Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновская