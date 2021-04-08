Иностранец стал звездой сети / фото Facebook/Johannes Wamberg Andersen
Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен собственноручно помыл окно вагона поезда "Укрзализныци".
Читайте такжеАэропорт "Днепропетровск" переименовали в "Днепр"Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Убирать УЗ непросто, но это нужно сделать, да?" - написал Андерсен.
В комментариях мужчина отметил, что обычно использует для этого салфетки, но на этот раз купил швабру.
По словам иностранца, ему пришлось долго скрести, чтобы отмыть "древнюю" грязь с окна.
"Opstandelse" - Glædelig påske! "Resurrection" - happy Easter! Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right?Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.
Скриншот
Вас также могут заинтересовать новости
- "Укрзализныця" хочет охранять поезда с помощью квадрокоптеров
- "Укрзализныця" презентовала обновленное питание в поездах Интерсити (фото, видео)
- "Укрзализныця" срывает продажи своего лома - СМИ
- "Укрзализныця" опубликовала карту с "российским" Крымом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram