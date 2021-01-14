Максимальное подорожание составляет 30 копеек за литр.

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 14 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом, как сообщает Enkorr, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Читайте такжеНа украинских АЗС подорожал автогаз: сколько стоит заправить авто

Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензинов на 2 коп./л: А-92 — до 25,18 грн/л, А-95 — до 26,18 грн/л.

ДТ на станциях «Автотранс» топливо подорожало до 24,78 грн/л.

Motto 14 января подняла цены на бензины в пределах 10-20 коп./л в некоторых регионах. Таким образом, средняя цена «двойки» по сети составляет 22,61 грн/л, «пятерки» – 23,61 грн/л, ДТ – 22,33 грн/л.

Такие сети как «Катрал», BVS и «Фактор» подняли цены на топливо в пределах 10-30 коп/л.

Наибольшее подорожание зафиксировано на АЗС "Фактор", где цена выросла на 30 коп/л. На АЗС "Автотранс" цена выросла на 20 коп/л, а на АЗС BVS - на 10 коп/л.

Цена днем ранее

По состоянию на 13 января 2021 года ряд АЗС продолжили поднимать стоимость бензина и дизельного топлива.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН