Самое большое подорожание топлива составляет 1 гривню на литр.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 13 января, продолжили поднимать стоимость бензина и дизельного топлива.

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Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

"В сети Glusco топливо подорожало на 27 копеек/литр: бензин А-92 - до 25,02 гривны/литр, А-95 - до 27,02 гривни/литр, ДТ - до 26,02 гривни/литр. На" БРСМ-Нафта" бензин подорожал в среднем на 20 копеек/литр, ДТ - на 14 копеек/литр", - говорится в сообщении.

На станциях Marshal бензин прибавил 1 гривню/литр, до 23,00 гривни/литр за А-92 и до 24,00 гривни/литр за А-95.

Дизельное топливо в этой сети подорожало на 50 копеек/литр, до 21,50 гривны/литр.

На 50 копеек/литр все виды горючего подорожали в сети "Укр-Петроль".

Такие сети как Mango и Motto повысили цены в среднем на 5-30 копеек/литр.

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Автор: УНИАН