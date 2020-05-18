На украинских АЗС дорожает автогаз

Ряд сетей АЗС в Украине увеличили цены на автогаз на 10-50 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 15 по 18 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 20 копеек за литр - до 8,98-8,99 грн.

На SOCAR газ подорожал на 50 копеек за литр - до 8,95 грн.

На АЗС UKRNAFTA и ANP автогаз подорожал на 35-40 копеек за литр - до 8,85 грн, на KLO – до 8,79 грн, «БРСМ-Нафта» – до 8,39 грн. Также на 40 копеек за литр цену повысили на АЗС Glusco – до 8,35 грн.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.