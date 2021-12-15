Капитальный ремонт будет профинансирован за кредитные средства.

За два года программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановит три участка дороги М-05 Киев – Одесса в Черкасской области общей протяженностью 85 километров. Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

Капитальный ремонт будет профинансирован за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Украина – дорожные коридоры" / Европейские дороги Украины III.

Как рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, восстановление трассы Киев – Одесса стартовало в прошлом году. Тогда были проведены работы на 25 км дороги в Киевской и Черкасской областях.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через два года", – отметил Кубраков.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР. Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года.

Как ранее сообщалось, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется к концу 2024 года восстановить 24 тысячи километров автодорог.

Автор: Иван Бойко