Основные убытки от блокады границ касаются транспортных расходов.

Блокировка пунктов пропуска на украинской границе фермерами Румынии и Польши привела к росту стоимости грузовых перевозок на 15-20%. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

"Основные убытки касаются транспортных расходов. Каждый день простоя автомобилей стоит денег, поэтому цены на перевозки растут на 15-20%", – заявил чиновник.

По его словам, нужно учитывать состояние наших перевозчиков-водителей. Сейчас не самые лучшие погодные условия, поэтому не удобно стоять в очередях.

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Дмитрасевич добавил, что главная причина протестов румынских фемеров касается не Украины. Они требуют увеличения дотационной поддержки агропроизводителей. К тому же ряд украинской агропродукции проходит транзитом через эту страну, а не импортируется туда.

Блока границы фермерами

Румынские фермеры с перерывами блокируют украинскую границу с 13 января. 16 января стало известно, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности относительно ряда требований фермеров.

Одновременно польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, также достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

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