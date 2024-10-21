Среди главных проблем этих авто - слишком высокая цена ремонта.

Эксперты давно говорят, что электромобили - это будущее. Впрочем, некоторые популярные модели имеют существенные недостатки. GOBankingRates пообщался с экспертами, чтобы узнать об авто, от которых в 2025 году лучше держаться подальше.

Nissan Leaf

Среди преимуществ этой модели эксперт Айварас Григелевичус называет доступную цену, впрочем, по его мнению, она не должна достигаться за счет высокой скорости зарядки. В целом по мнению специалиста Nissan Leaf начинает проигрывать борьбу с возрастом.

Jaguar I-Pace

Несмотря на "потрясающий" внешний вид, Jaguar I-Pace отстает от конкурентов из-за отсутствия обновлений, что делает его неконкурентоспособным. В будущем покупатели также могут столкнуться с проблемой с поддержкой I-Pace.

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Toyota bZ4X

Айварас Григелевичус довольно скептически оценил эту модель, отметив, что ей не хватает инноваций, функций и изысканности. При этом автомобиль демонстрирует довольно посредственную скорость зарядки.

VinFast VF 8

Специалист сравнил авто с бета-версией программного обеспечения.

"Вы понимаете, чего они пытаются достичь, но отсутствие функций, совершенства и высокая цена подписки затрудняют оправдание продукта, который вы только что протестировали", - говорит Григелевичус.

Tesla Model X

По мнению автомобильного эксперта Криса Пайла, существуют беспокойства относительно нормальной работы "крылатых" дверей авто. Специалист также обращает внимание на то, что авто разряжается раньше, чем можно было ожидать.

Ford Mustang Mach-E

Крис Пайл посоветовал дважды подумать, прежде чем покупать Mach-E. По его словам, у этого автомобиля была проблема перегрева батареи, и, возможно, она еще не решена полностью. Он также с юмором указал на социальный минус.

"Как только вы говорите об электрическом Mustang, вы снова и снова услышите, что это совсем не Mustang", - говорит эксперт.

GMC Hummer EV

Как известно, на низких скоростях передние и задние колеса этого авто поворачиваются в противоположные стороны, что позволяет существенно уменьшить диаметр разворота. Крис Пайл скептически относится к этой функции, отмечая, что она просто лишняя.

Авто, которых лучше избегать - советы экспертов

Ранее специалисты назвали 8 подержанных автомобилей, которых стоит избегать в следующем году. Среди них оказались такие популярные модели как Tesla Model 3.

Также недавно известный механик Дэвид Лонг призвал водителей избегать некоторых подержанных авто. Среди прочего специалист советует покупателям обращать внимание на состояние аккумулятора того или иного автомобиля.

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