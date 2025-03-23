Всегт установят 36 новых комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Дополнительные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах Украины начнут работать с понедельника, 24 марта. Обновление коснулось 12 регионов нашей страны.

"С понедельника, 24 марта, на дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 36 из них установят в новых местах, а четыре прибора возобновят работу", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Отмечается, что во Львове два прибора, фиксирующие превышение скорости, также будут фиксировать нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

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Камеры размещены по адресам:

просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская);

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Красной Калины).

При этом во Львове на ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского) установили новый комплекс фиксации.

Где еще находятся новые комплексы автофиксации

Волынская область

74 км + 273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)

76 км + 247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)

125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)

119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

64 км + 946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, с-ще Торчин)

101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

Днепропетровская область

423 км + 643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)

Павлоград

ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения);

ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)

Житомирская область

167 км + 547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)

230 км + 919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)

Закарпатская область

807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)

749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубиное)

Ужгород - ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)

Ивано-Франковская область

Калуш - просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Колокольная), а также ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого).

Киевская область

14 км + 116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)

101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)

49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)

27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)

28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)

Николаевская область

139 км + 684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Одесская область

125 км + 949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)

16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)

Тернопольская область

303 км+307 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)

0 км+738 автодороги Р-41 (направление направления прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)

374 км+935 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Тернополь)

Черкасская область

548 км+324 автодороги М-30 (направление направления прибора с. Паланка)

547 км+816 автодороги М-30 (направление направления прибора г. Умань)

Черниговская область

6 км+801 автодороги Р-56 (направление направления прибора г. Чернигов)

Чернигов

перекресток просп. Мира и ул. Лисковицкая (направление направления прибора ул. Урочище Святое);

ул. Шевченко, 101 (направление направления прибора просп. Левка Лукьяненко);

ул. Шевченко, 114 (направление направления прибора ул. Кольцевая).

Правила дорожного движения в Украине - последние новости

Украинские СМИ сообщили, что с 1 мая 2025 года в Украине изменятся стандарты по светофорам. Сообщалось, что одно из главных нововведений касается зеленого света. Так, вместо стандартного зеленого цвета якобы должен был появиться изумрудный. Этот оттенок якобы более заметен на дороге и лучше воспринимается водителями.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом, но принципиально серьезных изменений не ожидается.

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