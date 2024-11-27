Речь идет о стандартах для будущих реконструкций и строительства дорог.

В следующем году в Украине изменятся стандарты относительно светофоров на дорогах. Новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом, принципиально серьезных изменений не ожидается.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

"Относительно "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети. Новая редакция ДСТУ по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает. По сообщению института НИРИ новое ДСТУ принято с целью гармонизации с Европейскими нормами", - заявил он.

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Что изменится:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (более насыщенным, приведенным к европейским стандартам);

велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги, и линзой 200 мм если светофор размещен над дорогой;

совместные вело-пешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени как на пешеходных так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Кроме того, он уточнил, что речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог.

В Украине с 1 мая изменятся светофоры - что известно

Украинские СМИ сообщили, что с 1 мая 2025 года в Украине изменятся стандарты по светофорам. Сообщалось, что одно из главных нововведений касается зеленого света.

Так, вместо стандартного зеленого цвета якобы должен был появиться изумрудный. Этот оттенок якобы более заметен на дороге и лучше воспринимается водителями.

Кроме того, на линзах светофоров со сплошными стрелками, которые указывают направление движения, появятся шевронные стрелки, потому что они заметнее издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Также появятся велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда. На них будет установлена линза 100 мм и их разместят справа от дороги, или линза 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Кроме этого, таймеры обратного отсчета будут устанавливать не только на пешеходных, но и на транспортных светофорах. Светофоры оснастят новыми кнопками вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Правила дорожного движения в Украине - последние новости

С 1 ноября 2024 года на дорогах всех городов Украины изменилось ограничение скорости движения. Максимальная разрешенная скорость будет составлять 50 км/ч. Билошицкий отметил, что правила дорожного движения в Украине не изменились. Просто нормы переходят на "зимний период", когда для всех участников дорожного движения опасность является повышенной.

Из-за изменений на тех участках дорог в ряде украинских городов, где было разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч, дорожные знаки заменят на ограничение скорости до 50 км/ч.

Также в Украине хотят ввести наказание за проезд на желтый сигнал светофора. В частности, если водитель постоянно проезжает пешеходный переход на желтый сигнал светофора, ему может грозить лишение прав от 6 месяцев до года. Наказание будет наступать когда водитель трижды нарушит данное правило. При этом норма малозначительности нарушения применяться не будет. Такой законопроект 12172 подала группа депутатов Верховной Рады.

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