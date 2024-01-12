В прошлом году украинцы приобрели более 12,2 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022 году. Из этого количества: 8 тысяч новых и 4,2 тысяч подержанных авто.
Как сообщает "Укравтопром", в 2023 году автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля китайских авто составляла 2%.
Отмечается, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения 2023 года:
- Volkswagen ID.4 – 2651 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV – 557.
- Volkswagen ID.6 – 491.
- Chery Tiggo 4 – 351.
- Honda eNS1 – 327.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 – 1573.
- Dongfeng M-NV – 460.
- Volkswagen ID.6 – 282.
- Honda eNS1 – 182.
- Tesla Model Y – 123.
Украинский рынок авто – что известно
По итогам 2023 года в Украине было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом по сравнению с 2022 годом рынок вырос более чем на 60%.
За весь прошлый год украинцы приобрели более 214 тысяч подержанных авто. Это равняется более 75% от всех легковушек, которые в 2023 году пополнили отечественный автопарк.