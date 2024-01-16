Авиакомпании борются за получение критически необходимых запчастей и пренебрегают стандартами безопасности.

За первые восемь дней декабря 2023 года гражданские российские самолеты испытали по меньшей мере восемь серьезных механических поломок и были вынуждены совершать экстренные посадки. Такие инциденты иллюстрируют растущую опасность авиаперелетов в России из-за невозможности проходить надлежащее техническое обслуживание, пишет The Washington Post.

Отмечается, что почти два года санкций привели к тому, что авиакомпании борются за получение критически необходимых запчастей и, как следствие, пренебрегают стандартами безопасности, в некоторых случаях – с разрешения правительства. Авиакомпании сталкивались с проблемами двигателей, закрылков, рулевых систем, автопилота и масляных фильтров, с отказом гидравлических систем и т. д.

В сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации поставила отметку "красный флаг" российской авиации, сославшись на серьезные опасения по поводу способности поддерживать безопасность самолетов.

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По словам авторов статьи, российские чиновники настаивают, что санкции не влияют на безопасность и отрицают сообщения об увеличении количества инцидентов. В то же время директор российского авиационного аналитического центра "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что риски "выросли в геометрической прогрессии", добавив, что произошло резкое сокращение технических проверок.

"Некоторые российские авиационные аналитики присоединились к правительству в стремлении минимизировать растущую опасность, в то время как другие говорят, что крупная катастрофа – это лишь вопрос времени", – пишет газета.

В частности, российский авиационный аналитик Андрей Меньшенин сказал, что российские авиакомпании смягчили воздействие санкций, импортируя запчасти и даже полностью восстановленные двигатели через Центральную Азию, Турцию, Сингапур, Иран и другие страны.

Но руководитель компании RunAvia Андрей Патраков подчеркивает, что власти разрешают авиакомпаниям использовать детали, срок эксплуатации которых давно истек, что приводит к сбоям в воздухе.

Патраков заявил, что "безопасность полетов в России была полной катастрофой" еще до введения санкций. Сейчас, по его словам, многие самолеты должны пройти необходимое техническое обслуживание, "но это не делается, потому что запчасти недоступны из-за санкций". Проблемы в российской авиации могут привести к катастрофам с жертвами.

Также журналисты утверждают, что авиакомпании не рекомендуют экипажам сообщать о неисправностях в бортовых журналах. Самолеты продолжают летать с неисправными деталями, в частности, с трещинами.

Ситуация в авиационной отрасли РФ

В России после введения санкций втрое увеличилось количество "инцидентов" с гражданской авиацией. У самолетов выходят из строя двигатели и шасси. С начала 2023 года зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета, а в 2022 году их было втрое меньше.

По данным Главного управления разведки Минобороны, сфера гражданской авиации РФ находится на грани коллапса. Только в течение января 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий.

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