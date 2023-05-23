Затопленное флотское оборудование находится в морской акватории. Аукцион запланирован на 9 июня.

Одесский морской порт выставил на аукцион плавдок, имеющий пробоину из-за попадания российской ракеты.

Соответствующее объявление появилось в системе Prozorro. В частности, государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" хочет продать плавучий док - судоремонтное сооружение, предназначенное для подъема из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта (транспортировке) и спуска на воду. Вместе с доком "в комплекте" идет 18 сдвоенных кильблоков (специальных подставок для установки судна).

Согласно объявлению, плавдок находится в акватории порта в Одессе (в районе Таможенной площади), частично затоплен, конструктивные корпусные элементы, оборудование и механизмы в основном - под водой.

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Также отмечается, что плавдок поврежден в результате ракетного обстрела, который нанесла РФ. Водолазы обследовали оборудование, которое получило пробоину. Установлено, что оно технически неисправно, для ремонта судов непригодно и его дальнейшая эксплуатация невозможна.

Акцион назначен на 9 июня. Стартовая цена лота - более 15,5 млн грн, размер гарантийного взноса – почти 1,6 млн грн. В заявлении утверждается, что лот выставляется впервые. Также обнародовано фото пробоины.

Другие интересные аукционы

17 января состоялись торги по продаже имущественного комплекса государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.), победитель - частная компания "Эликсир Украина" - приобрела его за 201 млн грн. Новый владелец специализируется на изготовлении минеральных удобрений. Это первый украинский порт, который ушел с молотка по такой процедуре.

6 июня состоится третья попытка продать имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Его дважды пытались "пустить с молотка", но на первые торги не нашлось желающих, на вторые - стартовая цена упала вдвое (с 187 млн грн - до 93,7 млн грн), победитель предложил 220 млн грн, но деньги не оплатил. Сейчас стартовая цена порта - 185 млн. грн, что стало возможным после предоставления новой отчетности предприятия.

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