На аукцион выставили поврежденный плавдок / фото Prozorro

Одесский морской порт выставил на аукцион плавдок, имеющий пробоину из-за попадания российской ракеты.  

Соответствующее объявление появилось в системе Prozorro. В частности, государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" хочет продать плавучий док - судоремонтное сооружение, предназначенное для подъема из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта (транспортировке) и спуска на воду. Вместе с доком "в комплекте" идет 18 сдвоенных кильблоков (специальных подставок для установки судна).

Согласно объявлению, плавдок находится в акватории порта в Одессе (в районе Таможенной площади), частично затоплен, конструктивные корпусные элементы, оборудование и механизмы в основном - под водой. 

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Также отмечается, что плавдок поврежден в результате ракетного обстрела, который нанесла РФ. Водолазы обследовали оборудование, которое получило пробоину. Установлено, что оно технически неисправно, для ремонта судов непригодно и его дальнейшая эксплуатация невозможна. 

Акцион назначен на 9 июня. Стартовая цена лота - более 15,5 млн грн, размер гарантийного взноса – почти 1,6 млн грн. В заявлении утверждается, что лот выставляется впервые. Также обнародовано фото пробоины.

фото Прозорро
фото Прозорро

Другие интересные аукционы

17 января состоялись торги по продаже имущественного комплекса государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.), победитель - частная компания "Эликсир Украина" - приобрела его за 201 млн грн. Новый владелец специализируется на изготовлении минеральных удобрений. Это первый украинский порт, который ушел с молотка по такой процедуре.  

6 июня состоится третья попытка продать имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Его дважды пытались "пустить с молотка", но на первые торги не нашлось желающих, на вторые - стартовая цена упала вдвое (с 187 млн грн - до 93,7 млн грн), победитель предложил 220 млн грн, но деньги не оплатил. Сейчас стартовая цена порта - 185 млн. грн, что стало возможным после предоставления новой отчетности предприятия.

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