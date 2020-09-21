Первые два самолета похожи на существующие авиалайнеры, третья концепция "летающего крыла" является новой для гражданской авиации.

Airbus представил три концепции самолетов будущего, которые при полете не будут выбрасывать углекислый газ.

Для этого компания планирует перейти на водород в качестве основного топлива, пишет avianews.com.

Первые два самолета похожи на существующие авиалайнеры. Один из них будет работать на реактивных двигателях и сможет перевозить 120-200 пассажиров на расстояние до 3700 км. Водород в жидком виде планируется перевозить в хвосте лайнера за переборкой, которая обеспечивает герметизацию салона.

Второй вариант авиалайнера будет выполнен на базе существующих ныне региональных турбовинтовых самолетах. В Airbus предполагают, что воздушное судно такого типа сможет летать на расстояние до 1800 км и перевозить до 100 пассажиров.

Третья концепция "летающего крыла" является новой для гражданской авиации и на данный момент не используется для коммерческих перевозок.

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Предполагается, что весь фюзеляж будет представлять собой крыло, внутри которого разместятся салон на 200 пассажиров и топливные баки. В Airbus подчеркивают, что такая концепция позволяет прорабатывать разные компоновки салона и расположения топливных баков.

Представленные концепции являются отправной точкой для проведения дальнейших исследований по созданию самолета, который не выбрасывает углекислый газ. Поэтому финальная версия авиалайнеров в случае, если проект станет реальностью, может значительно отличаться от концепций.

В Airbus рассчитывают, что в коммерческую эксплуатацию водородные самолеты поступят в 2035 году, однако признают, что для их использования потребуется значительное изменение инфраструктуры аэропортов.

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Автор: УНИАН