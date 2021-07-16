Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта позволит воздушной гавани города принимать самолеты средней и большой дальности Boeing 737 и Airbus A320.

Международный аэропорт "Одессы", где сегодня открылась новая взлетно-посадочная полоса, рассчитывает уже в 2026 году достичь пассажиропотока в 4 млн человек.

Об этом сегодня сообщил директор Международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко.

"Мы имеем амбициозную, но более чем достижимую цель - стать лучшим региональным аэропортом в Восточной Европе в части сервисности и безопасности для пассажиров, надежности для авиакомпаний, стабильности для сотрудников. После резкого падения пассажиропотока в прошлом году мы ожидаем перевезти в 2021 году 1,45 млн пассажиров, а согласно нашим прогнозам уже в 2026 году достичь пассажиропотока в 4 млн", - отметил Семенченко.

При этом он добавил, что новая взлетно-посадочная полоса аэропорта позволит воздушной гавани города принимать самолеты средней и большой дальности Boeing 737 и Airbus A320, за счет чего и удастся увеличить количество рейсов и пассажиропоток.

Современная технология укладки покрытия, которая была применена впервые в Восточной Европе, и использование "тяжелого" бетона толщиной 40 см увеличили прочность и пропускную способность полосы вдвое. В перспективе - удлинение полосы с 2800 м до 3200 м, что позволит аэропорту обслуживать самолеты класса E.

Полоса уже приняла первый самолет. Это был рейс PQ107 Борисполь-Одесса авиакомпании SkyUp Airlines

Как сообщили в Одесской ОГА, новая полоса была построена в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство". В планах также реконструкция международного аэропорта "Измаил".

В 2012 году был разработан проект строительства современного пассажирского терминального комплекса международного аэропорта "Одесса" площадью около 30 тыс. м2. Первая очередь строительства комплекса, который состоит из пассажирского терминала и перрона с четырьмя местами стоянки самолетов, была завершена в 2016 году. Уже в 2017 году терминал начал обслуживать внутренние и международные рейсы. Сейчас уже завершена третья очередь, которая позволяет обслуживать самолеты на новом перроне.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" сообщил, что в этом году начинается реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона.

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Автор: Иван Бойко