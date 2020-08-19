Украина и Словакия окончательно договорилась о запуске аэропорта "Ужгород"

Международное соглашение между двумя государствами будет подписано позже.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что они вместе со словацким коллегой Игорем Матович договорились о возобновлении работы международного аэропорта "Ужгород".

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Twitter премьер-министра.

Запуск работы аэропорта "Ужгород"

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матович. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта" Ужгород", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что осталось формально подписать межправительственные соглашения.

📞 Discussed topical issues with the PM of #Slovakia Igor Matovič. Today we have given the 🟢 light for resuming the operation of #Uzhhorod Airport. Deeply grateful to Mr. Matovič and 🇸🇰 for the continued support for sovereignty and territorial integrity of #Ukraine 🇺🇦 - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 18, 2020

Что этому предшествовало

Регулярные полеты из ужгородского аэропорта прекратили в начале июня 2018 года. В конце того же года он получил сертификат от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). И только 15 марта 2019 аэропорт после перерыва возобновил обслуживание регулярных рейсов.

И все же для полноценной работы необходима межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, ведь взлетная полоса там завершается как раз перед границей и самолеты после взлета оказываются в другой стране.

10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода.

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Автор: УНИАН