SaveKyivAirport: аэропорт "Киев" записал видеообращение к руководству страны

Международный аэропорт «Киев» записал видеообращение к руководству страны. Коллектив просит законодательно установить минимальные ставки на авиационное обслуживание и таким образом создать равные условия для всех аэропортов Украины.

Видеообращение опубликовано на странице аэропорта в Facebook.

С начала карантина МА «Киев» потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и кредитов. «Аэропорту «Киев» нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать», — говорится в обращении.

Читайте также"Требуется вмешательство государства": в аэропорту "Киев" заявили, что он может не пережить коронавирусный кризис

Коллектив просит закрепить на законодательном уровне размер минимальных ставок: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира. В настоящее время каждый аэропорт устанавливает ставки самостоятельно. Чтобы успешнее бороться за авиакомпании, иногда ставки опускают ниже уровня себестоимости услуг. «Установленные минимальные ставки — общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции», — говорится в обращении.

Коллектив также призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.

Как ранее сообщалось, аэропорт «Киев» оказался на грани банкротства. За время карантина он потерял весь пассажиропоток и все доходы, при этом расходы на содержание инфраструктуры, выплату кредитов и налогов сократились всего на 40%. Аэропорт дважды обращался за помощью к Кабмину и президенту, однако реакции не последовало.

28 мая глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили в Facebook запустил хештег ‪#‎ГоворитьБізнес. В рамках акции он призвал бизнес записывать видео своих о проблемах и пообещал донести их до президента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram