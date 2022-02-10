За время действия льготного периода растаможивания автомобилей на европейских номерах украинцы успели растаможить 88 тысяч авто за 270 дней.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе.
"В общей сложности оформили более 88 тыс. таких транспортных средств, в Государственный бюджет Украины уплачено более 3 млрд грн", — сообщили в ведомстве.
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Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская (15 195 авто), Киевская (11 084 авто), Одесская (10 471 авто), Ивано-Франковская (6 027 авто) и Черновицкая (5 636 авто).
Какие штрафы ждут тех, кто не растаможил "евробляху":
Штраф за нарушение сроков временного ввоза не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн;
от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн;
от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн;
от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн;
более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн или конфискация.
Штраф за нарушение сроков транзита: не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн;
от суток до 10 суток – штраф 3 400 грн;
от 10 до 20 суток – штраф 8 500 грн ;
от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн;
свыше 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация.
Кроме того, передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине - штраф в размере 34 000 грн.
Растаможка "евроблях" в Украине:
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах. 12 июня они вступили в силу. Согласно новым правилам, льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. С 11 ноября водителей нерастаможенных "евроблях" начали штрафовать.
- По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины находится около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. За полгода льготного периода растаможки таких авто в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн.
- С 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации. Для участников АТО/ООС срок льготного растаможивания был продлен до февраля 2022 года.
- 1 января 2022 года вступил в силу "ресурсный" закон №1914-IX, который предусмотрены изменения в процедуре таможенного оформления автомобилей на еврономерах. В частности, владельцам "евроблях" из России разрешили проходить оформление без перезаезда, на внутренних таможнях.
- 8 февраля 2022 года закончился период льготной растаможки для участников боевых действий, находившиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов о льготном растаможивании.