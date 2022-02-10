Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская, Киевская, Одесская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

За время действия льготного периода растаможивания автомобилей на европейских номерах украинцы успели растаможить 88 тысяч авто за 270 дней.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

"В общей сложности оформили более 88 тыс. таких транспортных средств, в Государственный бюджет Украины уплачено более 3 млрд грн", — сообщили в ведомстве.

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Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская (15 195 авто), Киевская (11 084 авто), Одесская (10 471 авто), Ивано-Франковская (6 027 авто) и Черновицкая (5 636 авто).

Какие штрафы ждут тех, кто не растаможил "евробляху":

Штраф за нарушение сроков временного ввоза не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн;

от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн;

от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн;

от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн или конфискация.

Штраф за нарушение сроков транзита: не более чем в сутки – предупреждение или штраф 170 грн;

от суток до 10 суток – штраф 3 400 грн;

от 10 до 20 суток – штраф 8 500 грн ;

от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн;

свыше 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация.

Кроме того, передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине - штраф в размере 34 000 грн.

Растаможка "евроблях" в Украине: