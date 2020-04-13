Большинство украинских заробитчан хотят остаться в Польше, а выехавшие из-за карантина - вернуться - исследование

При этом, по данным польской компании по международному трудоустройству Gremi personal, конкуренция на польском рынке труда сейчас увеличивается.

Более половины украинских трудовых мигрантов хотят остаться и продолжать работу в Польше, а выехавшие из-за карантина в Украину хотят вернуться.

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Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра польской компании по международному трудоустройству Gremi personal, которая запустила телефонную горячую линию в рамках социальной программы помощи украинцам «Мы вместе».

«51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешения на работу либо легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто выехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина - это 33% позвонивших», - сообщается в релизе по результатам исследования.

Отмечается, что 22% украинцев при обращении на бесплатную телефонную линию программы интересуют вопросы пересечения украинско-польской границы. Из них половина респондентов беспокоятся, не будет ли последствий в виде депортации, если они превысили срок пребывания по визе или в рамках безвизового движения в Польше. В компании Gremi personal напомнили, что польское правительство приняло решение об автоматическом продлении виз и разрешений на временное пребывание и работу на 30 дней от дня окончания карантина. Однако это нововведение не коснулось тех, кто находится в Польше по биометрическим паспортам.

«За 1,5 недели работы нашей горячей линии мы пришли к выводу, что люди недостаточно оперативно получают достоверную информацию от польских и украинских властей или не понимают, где ее искать. Особенно ярко эту тенденцию продемонстрировала ситуация с закрытием границ, что привело к нелогичным и паническим миграционным движениям и подвергло опасности заражения тысячи украинцев. Сейчас многие хотят вернуться назад в Польшу и не понимают, как и когда это сделать», - приводятся в релизе слова собственника компании Gremi Personal Евгения Кириченко.

Так, по данным исследования, около 33% позвонивших на горячую линию интересуются работой в Польше. В основном, это украинцы, которые работали в сфере отельных и ресторанных услуг, в туристическом бизнесе или компаниях, которые производили комплектующие на экспорт для стран, находящихся в очаге пандемии.

Однако, по словам Кириченко, конкуренция на польском рынке труда сейчас увеличивается.

«Если ранее украинцы в Польше закрывали многие вакансии в розничной торговле, торговых сетях или логистике, то сейчас оставшиеся без работы поляки активно трудоустраиваются в эти сферы», - отметил Кириченко.

В компании подчеркнули, что телефонная линия социальной программы помощи украинцам «Мы вместе» будет работать до 1 мая с возможным продлением на более длительный срок в зависимости от запросов и необходимости информирования украинцев об эпидемиологической ситуации.

Как сообщал УНИАН, польская компания по трудоустройству Gremi Personal запустила работу двух карантинных центров для украинских работников в Гданьске и Лодзе.