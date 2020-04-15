Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска через государственную границу
13:48, 15 апреля 2020Транспорт
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Это автомобильные пункты, а иногда и пешеходные переходы.
Украина зарывает еще 10 пограничных пунктов пропуска / фото facebook.com/pg/DPSUkraine
Кабинет министров Украины принял решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска через государственную границу.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что предлагается принять изменения в решение о расширении перечня о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля прекращения на них пешеходного сообщения.
По его словам, этот автомобильные пункты, а иногда и пешеходные переходы.
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