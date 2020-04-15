"Доверяем Минздраву на 100%": Криклий спрогнозировал сроки восстановления движения пассажирских поездов

Сегодня среди больных коронавирусом COVID-19 – 20 работников "Укрзализныци".

В вопросе возобновления работы пассажирского железнодорожного сообщения Министерство инфраструктуры Украины будет полагаться на рекомендации Минздрава страны.

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"Это их компетенция, их ответственность, и здесь мы доверяем им на 100%. Когда они соответствующее решение внесут, мы будем готовы", – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель».

Вместе с тем он напомнил, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Министр также рассказал о том, что на сегодня среди больных – 20 работников "Укрзализныци".

Отвечая на вопрос, сколько времени должно пройти после пика эпидемии, чтобы возобновить работу железной дороги, министр сказал: "Это размышления не профессионала, а исключительно какие-то статистические вещи. Но мне кажется, это будет вторая половина – конец мая, когда уже можно будет говорить о каком-то смягчении, уменьшении определенных барьеров и восстановлении мобильности. Но точно не раньше".