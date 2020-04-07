Днепр с 8 апреля закрывают для транспорта из других регионов: кого будут пускать

Под запретом также въезд транзитного транспорта.

В Днепр с 8 апреля будет запрещен въезд транзитного транспорта и тех авто, которые прибывают из других регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение сегодня приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - сообщили в мэрии.

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Как отмечается в сообщении, контроль за выполнением решения возложен на патрульную полицию, Нацгвардию и работников ГСЧС. "Они будут проверять все транспортные средства, измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город. Людей с повышенной температурой будут госпитализировать", - говорится в сообщении.

Также было решено взять под охрану 21-ую инфекционную больницу Днепра сотрудниками полиции охраны.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине расширили круг лиц, которых будут тестировать на коронавирус.

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