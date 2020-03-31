Бензин на украинских АЗС может подешеветь еще на 3 гривни - эксперт

По его словам, такой расчет подходит для "мирного" времени, а в условиях карантина и соответствующего снижения продаж на АЗС на 20-40% очень сложно предвидеть, как себя поведет рынок.

Цены на бензин на украинских АЗС из-за падения стоимости нефти и стабилизации валютного курса имеют потенциал к дальнейшему снижению на 3 гривни/литр.

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Об этом в Facebook сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"За неделю снижение прошло во всех сетях в диапазоне 1-2,5 гривни/литр. Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ (которая среди прочего призвана поддержать гривню) укрепляет прогноз на дальнейшее снижение. Потенциал – до 3 гривень/литр", - написал Куюн.

При этом он отметил, что такой расчет подходит для "мирного" времени, а в условиях карантина и соответствующего снижения продаж на АЗС на 20-40% очень сложно предвидеть, как себя поведет рынок.

"Неясна глубина наступившего кризиса, да и ситуация в целом не имеет аналогов. Использовать обычные алгоритмы вряд ли уместно. Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать – нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы как минимум защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума, любой проданный литр хоть как-то снизит убыток. Таких станций будет немало. Кроме того, складывается идеальная ситуация для реанимации теневого рынка, который получил хороший удар в начале года", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины планирует обсудить с руководителями крупнейших сетей АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG возможность снижения цен на бензин в стране в связи с падением стоимости нефти в мире.

По данным комитета, например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривень.

9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 доллара за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

По состоянию на 27 марта цена на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась до 26 долларов за баррель.