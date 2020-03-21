В Тернополе введен масочный режим, с 23 марта прекратит работу общественный транспорт

Медиков из районов будут привозить спецрейсами.

В Тернополе введена чрезвычайная ситуация и внедрен масочный режим, с 23 марта прекращает работу общественный транспорт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании специального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации под руководством городского головы Сергея Надала.

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Отмечается, что на время отсутствия общественного транспорта спецрейсы будут перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, производящих пищевые продукты, аптек, «Укрпочты», работников аварийных служб).

Такие специальные перевозки будут осуществляться по шести троллейбусным маршрутам и семи автобусными, на каждом троллейбусе и автобусе будет табличка «Специальные перевозки» с красным крестом. Пользоваться ими можно будет только при наличии специальных удостоверений, при этом людей пускать в салон только в защитных масках.

Медиков из районов будут привозить спецрейсами.

На въездах в Тернополь установят санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг граждан, досмотр, давать советы, а при необходимости направлять в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области официально подтвержден лишь один случай COVID-19.

Заболел 57-летний священник из Залещиков, он находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Устанавливаются контактные лица.

В области введен режим чрезвычайной ситуации.