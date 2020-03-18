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"Укрзализныця" прекращает движение пригородных электричек

06:11, 18 марта 2020
Транспорт
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Укрзализныця отменяет пригородные электрички / фото УНИАН

Об этом сообщает УЗ в сети Facebook.

Поезда прекратят ездить с полудня среды, 18 марта.

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"Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления",- сказано в сообщении.

Напомним, кабинет министров на заседании 16 марта принял решение относительно временного прекращения железнодорожного, авиа - и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.

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