"Укрзализныця" прекращает движение пригородных электричек
06:11, 18 марта 2020Транспорт
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Поезда прекратят ездить с полудня среды, 18 марта.
Укрзализныця отменяет пригородные электрички / фото УНИАН
"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает курсирование пригородных поездов.
Об этом сообщает УЗ в сети Facebook.
Поезда прекратят ездить с полудня среды, 18 марта.
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"Некоторые пригородные поезда проследуют по сокращенному маршруту, чтобы его завершить до 12:00. Просим слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления",- сказано в сообщении.
Напомним, кабинет министров на заседании 16 марта принял решение относительно временного прекращения железнодорожного, авиа - и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.
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