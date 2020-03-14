Из 230 пунктов пропуска через госграницу Украины временно закроют 107 - ГПСУ

Кабмин принял решение с 17 марта по 3 апреля закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

«Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. 107 - в период до 3 апреля прекращают свою работу», - сказал он.

Председатель ГПСУ уточнил, что для закрытия были определены пункты пропуска с небольшим потоком пассажиров.

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Дейнеко также заверил, что оставленных пунктов хватит, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на границе.

Как сообщал УНИАН, Кабмин сегодня, 14 марта, во исполнение решения СНБО, временно запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл международное регулярное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска на границе открыты.

Так, решением предусмотрено временно закрыть с полуночи 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с полуночи 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).