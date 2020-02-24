Под Киевом митингующие полностью перекрыли Одесскую трассу (видео, фото)

Люди идут пешком по трассе в Киев 3-5 км.

На автодороге Киев-Одесса в районе поселка Чабаны ограничено движение в связи с проведением санкционированного митинга граждан.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Патрульные занимаются регулированием дорожного движения.

В полиции рекомендуют водителям учесть эту информацию при планировании маршрутов.

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В свою очередь, сотрудница отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области в комментарии УНИАН сообщила, что местные жители перекрыли трассу, так как хотят привлечь внимание к судебному процессу относительно возврата в собственность громады спортивного стадиона в селе Новоселки.

«В селе Новоселки есть спортивный стадион, он находится в аренде у частного предпринимателя, однако местная громада хочет расторгнуть договор аренды и вернуть стадион в собственность. По этому вопросу судебный процесс продолжается, люди таким образом пытаются привлечь к себе внимание, чтобы сельсовет вернул в собственность этот стадион», - сказала собеседница агентства.

Также, как отмечает dtp.кіеv.ua, люди имитируют недовольство, перекрыв Одесскую трассу, за 150 грн.

"Не завидую тем, кто оказался в автоловушке на КПП Одесской трассы. Митингующие перекрыли полностью обе стороны. Объезд по пгт Чабаны тоже невозможен, все перекрыто", – говорится в сообщении.